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Meclisimiz savaş nedeni saymalı

Atina yönetimi Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku ve Türkiye’nin haklarını çiğnemeye devam ederken bir yandan da silahlanmaya devam ediyor.

GÜNDEM 27.01.2021, 04:33
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Meclisimiz savaş nedeni saymalı
Fransa ile 18 adet Rafale uçağı için el sıkışan Yunanistan, Paris’e 2,3 milyar Euro ödeyecek. Rumların son aylardaki girişimlerini gazetemize değerlendiren  emekli büyükelçi Tugay Uluçevik, “ Ankara askersizleştirilmiş statüye sahip adalara askeri yığınak yapılmasının savaş sebebi olduğunu ilan etmelidir. Meclisimiz 76 ve 96’da Yunanistan’ın karasuları için yeltendiği adımları savaş sebebi saymışsa, aynı şeyi adaların askersizleştirilmesi konusunda da söylemelidir. Yunanistan sadece bu dilden anlar” dedi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Panayiotopulos ile Atina’da bir araya geldi. İki ülkendi dışişleri bakanı uçaklarım teslimi için el sıkıştı. Anlaşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan iki liderin mutlu hali gözlerden kaçmadı. İmzalanan anlaşma ile  Yunanistan Fransa’dan Rafale satın alan ilk ülke oldu. Açıklamada nisan ayında Yunanistan ile ortak tatbikat yapacaklarını belirten Fransız Bakan Parly, uçak gemisi Charles de Gaulle’un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz’e geleceğini söyledi. Parly ayrıca Nisan ayındaki tatbikata 8 adet Rafale uçağı ile katılacaklarını duyurdu.
Bu durumu gazetemize değerlendiren emekli büyükelçi Tugay Uluçevik, “Yunanistan Türkiye’ye karşı AB’yi arkasına alarak ve bir ölçüde de bazı AB ülkelerinin teşviki ile Türkiye karşı tehdit ve gerginlik politikası uygulamaktadır. Yunanistanla istikşafi görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın halledilebileceğini düşünmek ve beklemek beyhudedir. Çünkü Yunanistan istikşafi görüşmelerin yapılacağın açıklandığı günde bile Türkiye’yi tahrik ve tehdit eden mesajlar vermiştir kendilerinden Ege’deki uyuşmazlıklar konusunda on yıllardır işittiğimiz sözleri tekrarlamışlardır. Yunanistan diyor ki  Türkiye ile beni aramda Ege denizinde tek bir sorun vardır o da kıtsa sahanlığının belirlenmesidir, deniz sınırının belirlenmesidir. Diğer konular ise bizim gündemde olmasını istediğimiz konulardır. Onlarda hava sahasının genişliği, gayrı askeri statüdeki adaların askersizleştirilmesi, Batı Trakya Türk azınlığının anlaşmalardan ve insan haklarından doğan haklarının ihlal edilmesi gibi. Atina bunları görüşmeyiz diyor. Bunlar Türkiye ile aramızda sorun değil Ankara’nın egemenlik haklarımızı ihlal eden tehditkar iddialarıdır” dedi.
Aynı sözleri istikşafi görüşmelerin başlayacağı günde tekrarlamışlardır. Yunanistan adeta Türkiye’nin kararlılığını dener haldedir şayet Yunanistan yanlış bir değerlendirme ile Türkiye devamlı olarak görüşelim diyerek benimle çatışmayı göze alamıyor gibi bir düşünceye sahipse tarihi bir hata yapar bu sebeple Türkiye öncelikle Ege’deki adalara yapılan askeri yığınakların kaldırılması ve yeniden antlaşmaları göre askersizleştirilmesini öncelikle talep etmelidir ve bunun Türkiye’ye yönelik bir tehdit olduğunu vurgulamalıdır. Bu durumun Ankara’ya meşru müdafaa hakkı verdiğini de kaydetmelidir. Ankara askersizleştirilmiş statüye sahip adalara askeri yığınak yapılmasının savaş sebebi olduğunu ilan etmelidir. Nasıl ki karasularında 76  ve 96 da Meclisimiz  savaş sebebi saymışsa, aynı şeyi adaların statüsünün askersizleştirilmesi konusunda da söylemelidir. Yunanistan sadece bu dilden anlar.” değerlendirmesinde bulundu. İstikşafi görüşme davetinin zamanlama olarak yanlış olduğunu ifade eden Büyükelçi Uluçevik, “Davet ABD yaptırım kararından ve AB’nin Türkiye’ye yaptırım tehditinden sonra yapılmıştır bu da Yunanistan’da Türkiye’nin baskı karşısında gerilediği kanaatini uyandırmıştır” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Parlamentosu, Fransa’dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021’de onaylamıştı. Atina hükümeti, 6’sı yeni, 12’si ikinci el Rafale savaş uçağının Fransa’dan 2,3 milyar euro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu. Fransa’dan ilk teslimatın Temmuz’da alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti. Rafale’ler Fransız havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Dassault Aviation tarafından üretiliyor. Bu uçaklar aslında Fransız Mirage serisinin uçaklarının geliştirilmiş hali. İlk test uçuşlarını 1986 yılında yapan Rafale’ler bugüne kadar çok fazla ülkeden talep görmedi. Fransa bu uçakları Suriye, Irak, Afganistan, Mali, ve Libya’da kullanıyor. Tek ve iki kişilik olarak üretilebiliyor. Rafale’ler karadan ve savaş gemisinden havalanabiliyor, çift reaktöre sahipler. Uçaklar nükleer bomba da taşıyabiliyor. Rafale’ler, saatte 2 bin 200 kilometre hızda ulaşabiliyor. 400 metrelik bir mesafede havalanabilen bu uçakların bir diğer özelliği de Amerikan savaş gemilerinden havalanabilen tek yabancı savaş uçağı olmaları.
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