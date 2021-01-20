MEB'ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih verdi
MEB'ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bakanlık 8 ve 12. sınıf öğrencileri için açılan kurslarda yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacağını duyurdu.
GÜNDEM 20.01.2021, 20:39
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama geldi. Bakanlık 8 ve 12. sınıf öğrencileri için açılacak kurslarda yüz yüze eğitim için tarih verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı.
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