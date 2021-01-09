MEB'in 4. faz tablet bilgisayar dağıtım ne zaman başlayacak?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürerken derslerine derslerine ulaşmakta zorluk çeken ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı ücretsiz tablet dağıtımıyla ilgili açıklama Bakan Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

Ücretsiz tabletler öncelikler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.



Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 500 bin tabletin dağıtımında, 4. faz başladı.

Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle daha önce 150 bin tablet bilgisayar dağıtılmıştı.

4. fazla, 500 bin tabletin 313 bin 500'ü sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

Bakan Selçuk, 4. faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 kente de sevkiyatın devam ettiğini belirtti.

Tabletlerin, 10 Ocak Pazar günü tüm illere ulaşmasının planlandığını ifade eden Selçuk, öncelikli hedeflerinin "Eğitimde Fırsat Adaleti" olduğunun altını çizdi.

