MEB’e çağrı: kararı gözden geçirin

MEB’in okul öncesi eğitimlerinin yüz yüze devam edeceğine ilişkin kararından sonra Eğitim-Bir-Sen yazılı açıklamayla tepki gösterdi, kararın gözden geçirilmesini talep etti. Sendika ayrıca ilkokul birinci sınıf ve sınavlara hazırlanan sekiz ile on ikinci sınıflar öğrencilerinin de mümkünse yüz yüze eğitimlerini sürdürmesini de istedi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın okulöncesi eğitime ilişkin aldığı yüz yüze karara ilişkin tepki-ler geldi. Eğitim Bir Sen, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın bu kararı tekrar gözden geçirilmesini istedi. Yapılan açıklamada, “MEB, kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ancak Bakanlık, söz konusu açıklamanın daha mürekkebi kurumadan bir genelge yayımlayarak, bu defa resmî ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağını ifade etmiştir” hatırlatmasında bulunuldu.

Açıklamada yüz yüze eğitime ara verilmesinin olumlu bulunduğu belirtilirken, “Bakanlığın yılsonuna kadar resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara vermesini, ‘Her işin başı sağlık’ diyerek makul görmüş; öğrenme kayıpları başta olmak üzere yüz yüze eğitim yapılmamasının neden olacağı aksaklıklara rağmen salgının etkisinin azalarak eğitim-öğretimde normale dönüşe vesile olacağı beklentisiyle bu kararı yerinde bulmuştuk. Fakat bugün yayımlanan yeni genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime başlatılması, ya eğitim kurumlarının ve yüz yüze eğitimin salgına olumsuz bir etkisinin olmadığını ya da okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin ‘çocuk bakıcısı’ yerine konulması algısını ortaya çıkarmıştır” denildi.

“Eğitim-öğretimde esas olan, yüz yüze eğitimdir ve eğitimin tüm kademelerinde yüz yüze eğitime geçilmesinin nihai hedef olması gerçeğine rağmen alınan bu karar, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi gerekçesiyle uyuşmamaktadır” ifadeleriyle tepki gösterilirken, bakan-lığa şu cümlelerle çağrıda bulunuldu: “Millî Eğitim Bakanlığı’nı, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması kararını gözden geçirmeye ve/veya salgınla mücadele sürecine olumsuz etkisi olmayacaksa 1, 8 ve 12. sınıflar ile Destekleme ve Yetiştirme kursların-dan başlayarak en kısa sürede yüz yüze eğitime geçilmesi kararı almaya çağırıyoruz.”

