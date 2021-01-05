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MEB'den flaş açıklama! AÖL kayıt yenileme tarihleri ertelendi
Liseyi açıktan okumak isteyen öğrenciler için 4 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek olan AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi.
GÜNDEM 05.01.2021, 10:51
Herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lise olan Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri merak konusu olmuştu.
4 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek olan Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL kayıt yenileme işlemleri ertelendi.
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.
4 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek olan Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL kayıt yenileme işlemleri ertelendi.
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.
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