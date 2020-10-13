MEB'den dilekçe açıklaması
MEB, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslını paylaştı.
GÜNDEM 13.10.2020, 10:21
Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.?Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, ?Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez. pic.twitter.com/LWizaZLNg9
— MEB (@tcmeb) October 12, 2020
Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez" denildi.
Açıklamada, asılsız dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" de paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.?Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, ?Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez. pic.twitter.com/LWizaZLNg9 — MEB (@tcmeb) October 12, 2020
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.?Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, ?Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez. pic.twitter.com/LWizaZLNg9
— MEB (@tcmeb) October 12, 2020
Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez" denildi.
Açıklamada, asılsız dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" de paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.?Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, ?Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez. pic.twitter.com/LWizaZLNg9 — MEB (@tcmeb) October 12, 2020
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