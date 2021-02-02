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MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
Sözleşmeli olarak görev almayı bekleyen öğretmen adaylarının gözü kulağı başvuru tarihlerine çevrildi. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? İşte o tarih..
GÜNDEM 02.02.2021, 13:41
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Kadrolu olarak atanamayan on binlerce öğretmen adayı öğretmen atama takvimi belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.
Sözleşmeli olarak görev almayı bekleyen öğretmenler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı atamalarla ilgili olarak net bir tarih vermedi ancak, "Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız.
Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk atamaların yanı sıra sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili de net bir tarih vermedi.
Sözleşmeli olarak görev almayı bekleyen öğretmenler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı atamalarla ilgili olarak net bir tarih vermedi ancak, "Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız.
Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk atamaların yanı sıra sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili de net bir tarih vermedi.
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