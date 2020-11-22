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MEB paylaştı: Ara tatil sonrası ilk haftanın programı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.
GÜNDEM 22.11.2020, 19:15
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA'da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı” ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.
????? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3
— MEB (@tcmeb) November 22, 2020
İşte ilk haftanın programı;
????? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3 — MEB (@tcmeb) November 22, 2020
????? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3
— MEB (@tcmeb) November 22, 2020
İşte ilk haftanın programı;
????? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.?İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı?? pic. twitter.com/RuqErK95I3 — MEB (@tcmeb) November 22, 2020
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