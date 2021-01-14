MEB karne notu verme şeklini belirledi! Öğrenciler nasıl not alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenleme yapıldı.

YÜZ YÜZE SINAVLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINAMAYACAK

İllere gönderilen yazıyla, ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

Ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNE DAĞITILMAYACAK

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

VELİLERİN DİLEKÇE VERMESİ GEREKİYOR

Bu kademelerde ayrıca yapılmış olan yüz yüze sınavlar varsa değerlendirmeye dahil olmayacak. Yüze yüze sınavların değerlendirmeye dahil olmasını isteyen velilerin 21 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar okul müdürlüklerine başvuru yapması gerekecek.

