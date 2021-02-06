MEB görevde yükselme sınav tarihi ne zaman? Unvan değişikliği sınavı

6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ve başvuruları 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan görevde yükselme sınavı için yeni tarih belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ertelenen Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavının 81 il merkezinde 2-4 Mart tarihlerinde online olarak yapılacağını duyurdu.

MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi.

Adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.

