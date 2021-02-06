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MEB görevde yükselme sınav tarihi ne zaman? Unvan değişikliği sınavı
6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen MEB görevde yükselme sınav tarihi belli oldu. Peki, görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?
GÜNDEM 06.02.2021, 12:19
6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan ve başvuruları 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan görevde yükselme sınavı için yeni tarih belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, ertelenen Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavının 81 il merkezinde 2-4 Mart tarihlerinde online olarak yapılacağını duyurdu.
MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi.
Adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, ertelenen Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavının 81 il merkezinde 2-4 Mart tarihlerinde online olarak yapılacağını duyurdu.
MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi.
Adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.
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