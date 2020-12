MEB eliyle Hıristiyanlık propagandası

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dağıtılan ve önsözünü Bakan Selçuk’un yazdığı “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitapta baştan sona Hıristiyanlık propagandası yapılıyor. Papaz Grigori S.Petrov’un İncil’den yola çıkarak yazdığı kitabın özel baskısındaki önsözü kaleme alan Bakan Selçuk’un, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ülkemizin geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimize bu eşsiz eseri hediye etmek istedik” ifadeleriyle öğretmenlere papazı rehber göstermesi ise eğitim camiasından tepki aldı.



Beyaz Zambaklar Ülkesinde, tahrif edilmiş İncil’i temel alan Petrov’un daha önce de kaleme aldığı “Hayatın Temeli Olarak İncil” kitabının sunuş yazısında, “Yazarın bütün içtenliğiyle savunduğu eserin ana fikri, gerçek hayattaki ideallerle rehberlik eden İncil’e yeniden dönülmesi ihtiyacıdır” sözleri yer alıyor. Petrov’u (kitabın yazarı) anlatan biyografilerin birinde ise, “Matta İncili öğretilerinin günlük hayatta uygulanabileceğine, herkesin acıyla sınanarak hayatı yeniden şekillendirmesi gerektiğine inanıyordu” ifadeleri yer alıyor.



Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenlere rehber olarak sunduğu kitabın yazarı, ruhban okulunun ardından akademiyi bitirerek papaz olan Grigori S.Petrov. Petrov, daha sonra da Rusya’nın o dönemki başkentinin (Petersburg) vaizliğine getirildi.



“Evanjelikalizm” düşüncelerinin de empoze edildiği Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabının birinci bölümüne adını veren “Mene, Tekel, Peres” ise tahrif edilmiş Tevrat’tan referansla yazıldı. Kitapta ayrıca Yahudi ve masonların eleştirilmesinin doğru olmadığı dile getiriliyor.



* Kitabın onuncu bölümünde çocuk eğitimi ile ilgili bilgi verilirken referans olarak yine tahrif edilmiş İncil kullanılıyor: “İncil’deki bu hikâyenin, büyük işler yapmak isteyen insanlar ve halklar için her dönemde geçerli olan derin bir anlamı vardır.” (s. 123)

Öğretmenler için hediye kitaplara önsöz kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Papaz ve Vaiz Grigori S. Petrov’un İncil’den yola çıkarak yazdığı kitabı överek kitabı öğretmenlere rehber olarak tavsiye ediyor. Ziya Selçuk, kitap için yazdığı ön sözde, “Bir ülkenin her alanda iyileşme sağlamak için önce eğitim sisteminden başlayarak nasıl bir gelişme ve ilerleme gösterdiğinin güzel bir örneğini sunuyor” ifadelerine yer verdi. Öte yandan öğretmenlerin Hristiyan değerleri üzerine yazılan kitabı ilham verici olarak değerlendiren Ziya Selçuk, “Bu eser, bir ülkenin aynı amaç etrafında seferber olmasıyla yapabileceklerimize dair ilham kaynağı olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Kitabın son bölümü idealize edilmiş Hıristiyan McDonald ailesinin ileri gelenlerinden Papaz McDonald’a ayrıldı. Papaz McDonald, “Dük soyuna mensup McDonald ailesi, İskoçya’da aşırı dindar ve dinî değerlere son derece önem veren bir aile olarak tanınırdı. Ailede erkek çocuklardan birinin papaz olması gibi bir kural vardı.” (s. 185) ifadeleriyle örnek gösteriliyor.



Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında Hıristiyan papaz ve vaiz o kadar iyi bir şekilde sunulmuş ki Müslüman kadınlara, "Kadının Dünyadaki ve Toplumdaki Rolü" konulu bir konferans verdiği de yerini alıyor.



Kitabın altıncı bölümünde ise Kilise konusu işlenirken okuyucuya bir misyoner gibi Hıristiyanlığın, tahrif edilmiş İncil’in ve “Mesih”in mesajları aktarılıyor. İşte kitapta kilise konusunda aktarılan bazı bölümler: “… İsa Mesih, insanlara öncelikle temiz, iyi ve doğru yaşamayı öğretmiştir…”(s. 86) “Mesih’in yeryüzündeki temsilcileri! Sizlere iki milyonluk Fin halkı adına gözyaşlarıyla sesleniyorum. … İnsanlara Mesih’in gerçeklerini öğretin! Yaşlı-çocuk, genç-yetişkin demeden herkesin İncil’e uygun yaşamasını sağlayın…”(s. 87) “… Ben papazları değil, kendimi, toplumu ve bütün insanlığı suçluyorum. Papazlar gökten düşmüyor ya da rüzgârla bataklıktan getirilmiyorlar. Ülkemizin ruhban sınıfı kanımızdan, canımızdan insanlardan oluşuyor…”(s. 87)



Kitapta tahrif edilmiş İncil’den birçok pasaj bulunuyor. İşte bu pasajlardan bazıları: “Binlerce Kişi Mesih’i takip etti, çölde Yahya Peygamber’in peşinden gitti...” (s. 87) “Kilise Papazları! Sizin meslekten olmayan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Tanrı, halkın ruhunda ölüdür…”(s. 88) “Beyler, İncil’in ilk sayfalarındaki hikâyeyi hatırlıyor musunuz? Kabil, kardeşi Habil’i öldürmüştü. Tanrı, Kabil’in vicdanına seslenip ‘Kardeşin Habil nerede? diye sorduğunda Kabil, ‘Habil’den bana ne? Ben, onun bekçisi miyim? demişti. İncil’deki bu satırlar, bütün halkların hayatında binlerce kez tekrarlanmıştır.” (s. 146)



Milli Gazete’ye Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabıyla ilgili eğitim camiasından çok sayıda tepki geldi. Eğitimciler Bakan Selçuk’a soruyor: “ Tarihi değerlerimiz arasında dünyaca ünlü eğitimciler dururken Bakan Ziya Selçuk’un bu kitabı dağıtmadaki amacı neydi? Haçlı zihniyetinin bizi Akdeniz’de köşeye sıkıştırmaya çalıştığı bu günlerde Bakan Ziya Selçuk mesela Akdeniz Fatihi “Barbaros Hayrettin Paşa’nın anılarını ihtiva eden “Gazavat-ı Hayrettin”i öğretmenlere dağıtamaz mıydı?”