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MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen mobil uygulamaları yayına alındı

MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen uygulamaları Google Play ve App Store uygulamala mağazalarında yayına alındı. Milli Eğitim Bakanlığının iki yeni uygulaması Bakanlıkta düzenlenen programla tanıtıldı.

GÜNDEM 03.12.2020, 17:17
MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen mobil uygulamaları yayına alındı
Milli Eğitim Bakanlığı iki yeni mobil uygulamayı yayına aldı. MEB Ajanda ve MEB E-Okul mobil uygulamaları bakanlıkta düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Bakan Selçuk MEB Ajanda uygulaması ile ilgili, "Bu uygulama diğer mobil, web ve masaüstü sistemleriyle bütünleşik olarak, bütün veri sistemleriyle alışveriş yapabilecek biçimde tasarlanmış durumda. Birçok özelliğe sahip ama en önemli özelliklerinden birisi dijital bir takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi, nasıl yapması gerektiği konusunda her şeyi orada hazır bulma fırsatına sahip. Uygulamada doğrulama kodlarıyla güvenliğin artırılması söz konusu. Karekod özelliğiyle işlemlerin hızlanması ve güvenli şekilde yapılması konusunda birtakım açılımlar da sağlanmış oluyor. Öğretmenimiz, yoklama almasından tutun da günlük iş ve işlemlerin tamamıyla ilgili tüm süreçleri hızlandırması, güvenli şekilde yapması, bekleyen iş listelerini görebilmesi gibi birçok fırsatı da burada bulabilecek. E-okul ve MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi benzeri birçok konuyu öğretmenlerimiz buradan halledecek. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda da büyük bir kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı. MEB'in bir diğer uygulaması ise MEB E-Okul Öğretmen uygulaması. Uygulama okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler için hizmet veriyor. MEB E-Okul uygulamasıyla ilgili Ziya Selçuk, "Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konu gayet kullanıcı dostu şekilde ele alınabiliyor ve işlemler kolaylıkla yürütülebiliyor. E-yoklama işi de buradan otomatik yapılıyor ve kayıtlar otomatik tutulmuş oluyor. Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecek, bunlar da e-okul sistemine otomatik gelebilecek. Öğrencilerimizin devamsızlıklarıyla ilgili hususlar ve benzeri birçok konu aynı şekilde bir otomasyon sistemi içerisinde hayata geçirilecek. Mobil uygulamalarla öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın daha az bürokrasiyle uğraşmasını sağlayacağız ve işleri hızlandırmış olacağız." bilgisini paylaştı. E Okul uygulamasıyla okul yöneticileri, öğrencilerin özelliklerinin yanı sıra bakanlık da okul yöneticileri tarafından bu ve başka konularda anlık geri bildirim alma fırsatına sahip olacak.MEB E-Okul ve MEB Ajanda uygulamaları Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. 

MEB Ajanda uygulamasını Google Play veya App Store üzerinden indirmek için tıklayınız.

MEB E-Okul uygulamasını Google Play veya App Store üzerinden indirmek için tıklayınız.
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