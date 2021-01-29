MEB 500 engelli öğretmen atayacak! Ön başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda engelli öğretmen ataması yapacak.

MEB konu ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Öğretmen adayları ise bu sene hangi kadrolara ne kadar öğretmen ataması yapılacağını merakla bekliyor.

Atamalar 2018-2020 yıllarında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan 500 engelli öğretmen arasından yapılacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, ön başvurular 1-5 Şubat'ta alınacak.



Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.



Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.

