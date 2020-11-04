M.City, Lionel Messi'ye teklife hazırlanıyor
M.City’nin ocakta Arjantinli yıldız Messi'ye sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.
GÜNDEM 04.11.2020, 18:57
M.City, Messi'yi kadrosuna katmak için Barça'nın kapısını çalacak... Uzun süredir Barcelona ile Messi arasında kriz yaşanıyor.
Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını ifade etmesi üzerine Premier Lig ekibi M.City, Messi'ye resmi teklif götürecek.
Ocak ayında Messi ile görüşmek isteyen M.City, yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı...Messi gibi sözleşmesi 2021’de bitecek Guardiola’nın, Barça iddialarını reddettiği bu günlerde City’de kalarak Messi’yi kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını ifade etmesi üzerine Premier Lig ekibi M.City, Messi'ye resmi teklif götürecek.
Ocak ayında Messi ile görüşmek isteyen M.City, yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı...Messi gibi sözleşmesi 2021’de bitecek Guardiola’nın, Barça iddialarını reddettiği bu günlerde City’de kalarak Messi’yi kadrosuna katabileceği iddia edildi.
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