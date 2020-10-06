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McAfee virüs programının yazılımcısı gözaltına alındı
ABD'de vergi kaçakçılığı ile suçlanan ünlü antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da gözaltına alındı.
GÜNDEM 06.10.2020, 12:40
The Guardian'da yer alan habere göre, McAfee antivirüs programının kurucusu John McAfee, ABD'de açılan vergi kaçakçılığı davası nedeniyle İspanya'da gözaltına alındı. McAfee'nin Barselona havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.
McAfee'nin tüm suçlamalardan yargılanması durumunda 30 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.
McAfee'nin tüm suçlamalardan yargılanması durumunda 30 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.
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