Mbwana Samatta'dan eleştirilere yanıt:

Mbwana Samatta sergilediği kötü performans sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Tanzanyalı forvet eleştirilere yanıt verdi.

Karagümrük mücadelesinde iki gol atarak beklentileri üst sevieyeye çıkaran Tanzanyalı forvet, devamını getiremeyerek gözden düşmüştü.

Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya maçlarını boş geçen Samatta, gol sessizliğini bozmakta hevesli.



Mbwana Samatta, "Attığım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Son haftalarda bunu yapamadım ama sessizliğimi bozmanın zamanı geldi. Gençlerbirliği maçında ağları sarsarak galibiyeti getiren isimlerden biri olmak istiyorum" diye konuştu. Samatta, Milli aradan önce Konyaspor karşısında kötü bir futbolla kaybettiklerini söyleyerek, "Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Önümüzde önemli maçlar var. Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatacağız" dedi.

