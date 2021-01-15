Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den teklif!
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den teklif geldi.
GÜNDEM 15.01.2021, 18:13
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Galatasaray'ın Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin ara transfer döneminde Sarı Kırmızılılar'dan ayrılabileceği konuşuluyordu. Senegalli futbolcu hakkındaki iddialara bir yenisi de bugün İngiliz basını tarafından eklendi.
Sky Sports televizyonunun son dakika haberine göre West Bromwich Albion, Ishak Belfodil için Hoffenheim ile yürütülen görüşmelerde sonuç alınamamasının ardından 29 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. Kanal, söz konusu opsiyonun Premier Lig ekibinin kümede kalması hâlinde devreye gireceğini aktardı.
Cim Bom ile 2023 yazına dek kontratı bulunan "King Kong", bu sezon forma şansı bulduğu 18 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.
Sky Sports televizyonunun son dakika haberine göre West Bromwich Albion, Ishak Belfodil için Hoffenheim ile yürütülen görüşmelerde sonuç alınamamasının ardından 29 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. Kanal, söz konusu opsiyonun Premier Lig ekibinin kümede kalması hâlinde devreye gireceğini aktardı.
Cim Bom ile 2023 yazına dek kontratı bulunan "King Kong", bu sezon forma şansı bulduğu 18 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.
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