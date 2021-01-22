Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den resmi teklif

İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizlerden 6 ay için 800 bin Euro kiralama bedeli istedi.

West Bromwich Albion bu rakamı kabul ederse Diagne sezonun geri kalanında Premier Lig'de mücadele edecek.

