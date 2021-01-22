Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den resmi teklif
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion ile Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandı.
GÜNDEM 22.01.2021, 01:12
İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizlerden 6 ay için 800 bin Euro kiralama bedeli istedi.
West Bromwich Albion bu rakamı kabul ederse Diagne sezonun geri kalanında Premier Lig'de mücadele edecek.
West Bromwich Albion bu rakamı kabul ederse Diagne sezonun geri kalanında Premier Lig'de mücadele edecek.
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