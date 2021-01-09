Mbaye Diagne, Süper Lig'de rekor kırdı!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Galatasaray maça Mbaye Diagne attığı gol ile hızlı başladı.

Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede havalandıran Mbaye Diagne, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golü oldu.

Diagne'ye ise golün asistini genç oyuncu Emre Taşdemir verdi. Diagne, attığı gol ile bu sezonki Süper Lig'in en erken golünü kaydetti.



Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Senegalli Diagne 9. golüne ulaştı.

Galatasaray'dan önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Süper Lig'de çıktığı 63 maçta 50 gol attı ve yarım dalya yaptı.

