Mbaye Diagne, Süper Lig'de rekor kırdı!
Mbaye Diagne, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı gol ile rekor kırdı. Diagne'in 27. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'in en erken golü oldu.
GÜNDEM 09.01.2021, 20:23
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Galatasaray maça Mbaye Diagne attığı gol ile hızlı başladı.
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede havalandıran Mbaye Diagne, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golü oldu.
Diagne'ye ise golün asistini genç oyuncu Emre Taşdemir verdi. Diagne, attığı gol ile bu sezonki Süper Lig'in en erken golünü kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Senegalli Diagne 9. golüne ulaştı.
Galatasaray'dan önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Süper Lig'de çıktığı 63 maçta 50 gol attı ve yarım dalya yaptı.
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede havalandıran Mbaye Diagne, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'de bu sezon atılan en erken golü oldu.
Diagne'ye ise golün asistini genç oyuncu Emre Taşdemir verdi. Diagne, attığı gol ile bu sezonki Süper Lig'in en erken golünü kaydetti.
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Senegalli Diagne 9. golüne ulaştı.
Galatasaray'dan önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Süper Lig'de çıktığı 63 maçta 50 gol attı ve yarım dalya yaptı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü