Mbappe için flaş Real Madrid açıklaması!
Las Palmas'ta forma giyen Jese Rodriguez, Paris Saint Germain'den eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de futbol oynamak istediğini açıkladı.
GÜNDEM 04.02.2021, 21:59
Paris Saint Germain'den geçtiğimiz Aralık ayında olaylı bir şekilde ayrılan Jese Rodriguez, bir süre boşta kaldıktan sonra ülkesinin takımlarından Las Palmas'ın yolunu tutmuştu. 27 yaşındaki sol açık, COPE Radyosu'nda katıldığı bir programda eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de futbol oynamak istediğini söylerken şunları kaydetti:
22 yaşındaki Fransız süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Monaco'dan 145 milyon euro karşılığında transfer edilen yıldız ismin ilerleyen dönemde kariyerini nerede sürdüreceği ise şimdiden büyük merak konusu hâline geldi.
"Mbappe, Madrid'e gitmeyi çok istiyor. Onun idolü her zaman Cristiano Ronaldo olmuştur. Kendisi, Real'i takip etmeye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Kulübü çok seviyor. Onun bir gün Real Madrid forması giyeceğinden eminim."
22 yaşındaki Fransız süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Monaco'dan 145 milyon euro karşılığında transfer edilen yıldız ismin ilerleyen dönemde kariyerini nerede sürdüreceği ise şimdiden büyük merak konusu hâline geldi.
"Mbappe, Madrid'e gitmeyi çok istiyor. Onun idolü her zaman Cristiano Ronaldo olmuştur. Kendisi, Real'i takip etmeye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Kulübü çok seviyor. Onun bir gün Real Madrid forması giyeceğinden eminim."
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