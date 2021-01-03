Mazlum kıtaya yardım eli
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim Bir-Sen, mazlum kıta Afrika ülkesi Çad’da Erol Battal Kız Yetimhanesi ile Mithat Sevin Su Kuyusu’nun açılışını gerçekleştirdi.
GÜNDEM 03.01.2021, 04:33
İlk açılış yeri olan yetimhanede konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yetimhanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yetimler hepimizin sorumluluğu altındadır. Toplum olarak yetimlere bakmak bizim görevimizdir. Bu yetimhanenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Çad’ın başkenti Encemine’de Digel Lisesi ve Hamragoz İlkokulu’nda kuyu açılışlarına da katılan Selvi, açtıkları kuyuya vefat eden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin’in adının verildiğini söyledi. Selvi, “Su hayattır, bugün buradaki kuyu açılışı sayesinde genç kardeşlerimiz, evlatlarımız temiz suya rahatça ulaşabilecek. Hele ki böylesi bir salgın döneminde bu çalışmanın yapılması bizim için çok kıymetli, ayrıca dava arkadaşımız, ağabeyimiz Mithat Sevin’in isminin verilmesi bizim için daha da anlamlı hâle geldi” şeklinde konuştu.
Çad’ın başkenti Encemine’de Digel Lisesi ve Hamragoz İlkokulu’nda kuyu açılışlarına da katılan Selvi, açtıkları kuyuya vefat eden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin’in adının verildiğini söyledi. Selvi, “Su hayattır, bugün buradaki kuyu açılışı sayesinde genç kardeşlerimiz, evlatlarımız temiz suya rahatça ulaşabilecek. Hele ki böylesi bir salgın döneminde bu çalışmanın yapılması bizim için çok kıymetli, ayrıca dava arkadaşımız, ağabeyimiz Mithat Sevin’in isminin verilmesi bizim için daha da anlamlı hâle geldi” şeklinde konuştu.
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