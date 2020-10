Ekim ayının ikinci dolunayı bugün kendini gösterdi ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık etti. Türkiye'de de yakından takip edilen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenebilecek olması nedeniyle astroloji tarihinde önemli bir yere sahip. Peki, Mavi Ay (Dolunay) nedir, Mavi Ay (Dolunay) ne zaman gerçekleşecek? Mavi Ay (Dolunay) nedir? Türkiye'de ne zaman gerçekleşecek? Mavi Ay (Dolunay) saat kaçta gerçekleşecek? Bir sonraki Mavi Ay ne zaman görülecek? Ay gerçekten mavi oluyor mu? Her yıl kaç adet dolunay meydana gelir? Mavi Ay nereden takip edilir? İşte Mavi Ay hakkında en çok merak edilenlerin ayrıntıları...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mavi Ay’ın tarihini geçtiğimiz haftalarda açıklayarak astrolojiye meraklı kişileri heyecanlandırmıştı. Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay (Dolunay), 31 Ekim Cumartesi günü (bugün) izlenebilecek.

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

Bir sonraki Mavi Ay 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

Bu gece ayı görmek için en iyi zaman olacak çünkü gökyüzü çok net olacak. Ayın doğuşu 18: 28'de başladı.

Bir başka merak edilen konuların başında da bu soru gelmekte. Peki gerçekten ay mavi oluyor mu? Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

Merak edenler için: ABD'nin uzay programı NASA'nın resmi adresi ve NASA'nın Youtube hesabı üzerinden Mavi Ay'ın gerçekleşme anını takip edebilirsiniz.