Masumlar Apartmanı'nda heyecan dorukta! Yeni fragman yayınlandı...

Masumlar Apartmanı'nda heyecan katlanarak artıyor.

ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler olacak.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı...



Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.



Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

