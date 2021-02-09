Masumlar Apartmanı saat kaçta? TRT1 9 Şubat 2021 yayın akışı

TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Masumlar Apartmanı bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00

Masumlar Apartmanı dizisinin hemen arkasından bir başka reyting dizisi Tövbeler Olsun tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:20 Tövbeler Olsun

02:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

