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Masumlar Apartmanı saat kaçta? TRT1 9 Şubat 2021 yayın akışı
TRT 1'in kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan tarihi dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 21. yeni bölümüyle TRT1 ekranında olacak.
GÜNDEM 09.02.2021, 08:38
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TRT 1'in geniş yankı uyandıran dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Masumlar Apartmanı bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00
Masumlar Apartmanı dizisinin hemen arkasından bir başka reyting dizisi Tövbeler Olsun tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
00:20 Tövbeler Olsun
02:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Masumlar Apartmanı bu akşam TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayın saati ise 20:00
Masumlar Apartmanı dizisinin hemen arkasından bir başka reyting dizisi Tövbeler Olsun tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.
Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar ve diziler olacak?
TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
00:20 Tövbeler Olsun
02:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
28°
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Namaz Vakti 09 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
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