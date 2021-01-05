Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek haber! TRT'de modaya uydu...

TRT'nin reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi.

TRT de yılbaşı modasına uyarak bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yayınlamama kararı aldı.

Ani bir kararla bu hafta diziyi yayınlanmama kararı alan TRT hayal kırıklığına yol açtı.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu.

Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Durak"

01:50Şefin Özel Konuğu

02:20 Acemi Anneler

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

