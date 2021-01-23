Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Şaşırtacak sürpriz..

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' romanı kitabının 'Çöp Apartmanı' bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarına geliyor.

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 19. Bölüm fragmanı yayınlandı.



Masumlar Apartmanı'nın 19. bölümünde, İnci ile Han yine karşı karşıya gelecek.

İnci Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" sözleriyle yaşananlara tepki gösteriyor.

Han'ın üzüntüsü karşısında harekete geçen kardeşi Gülben İnci'yi ikna edecek mi?

Kardeşinin günden güne eridiğini göre Safiye İnci'yi kabul edecek mi?

İnci tüm olanları geride bırakıp Han Safiye ve Gülben'in yanına taşınacak mı?

Hepsi ve daha fazlası Salı akşamı saat 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak.

