Masumlar Apartmanı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı'nda heyecan yine dorukta!

TRT1'in her hafta ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Masumlar Apartmanı 18. Bölümü geçtiğimiz salı günü ekranlara geldi.

Masumlar Apartmanı 19. Bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

