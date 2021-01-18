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Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı yarın 18. Bölümüyle ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNDEM 18.01.2021, 11:27
Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan “Masumlar Apartmanı” 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizi  yarın akşam izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. 
Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanıyor.
Dizinin diğer oyuncu kadrosunda ise; Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.
Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur. Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.
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