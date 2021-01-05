Masumlar Apartmanı 17. Bölüm! Masumlar Apartmanı son bölüm

Masumlar Apartmanı dizisi 17. Bölümü yayınlanması gerekiyordu. TRT 1'de ekranlara gelen ve büyük bir kitlenin takip ettiği, Masumlar Apartmanı adlı dizinin takipçileri her hafta olduğu gibi bu salı da ekranlarının karşısına geçti. Ancak, bu hafta Masumlar Apartmanı yeni bölüm yayınlanmadı.



Masumlar Apartmanı 17. bölüm, yılbaşı nedeniyle bu hafta yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yapılan açıklamaya göre, Masumlar Apartmanı 17. bölüm, 12 Ocak Salı günü diziseverlerle buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI DİĞER BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

