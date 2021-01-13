Masumlar Apartmanı 17. Bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm
Masumlar Apartmanı 17, bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça.
GÜNDEM 13.01.2021, 07:22
Masumlar Apartmanı, 17, bölümü ile yayınlandı. TRT 1'in sevilen aile dizisi, Masumlar Apartmanı ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 17, bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarına, "Masumlar Apartmanı 17. Bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm ve Masumlar Apartmanı 17. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça.
Safiye, Han ve İnci’nin evlendiğini duyunca çılgına döner. Bu durumdan habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak için apartmana gelir. Fakat artık çok geç kalmışlardır.
Safiye’nin içine tekrar kapandığını gören Naci durumu yanlış anlar. Kendini anlatmak ister. Gülru’nun vakitsiz bir faaliyeti, işleri iyice bozar. Safiye’yi tutamayan ve yeni bir krizden korkan ev halkı, Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
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Safiye, Han ve İnci’nin evlendiğini duyunca çılgına döner. Bu durumdan habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak için apartmana gelir. Fakat artık çok geç kalmışlardır.
Safiye’nin içine tekrar kapandığını gören Naci durumu yanlış anlar. Kendini anlatmak ister. Gülru’nun vakitsiz bir faaliyeti, işleri iyice bozar. Safiye’yi tutamayan ve yeni bir krizden korkan ev halkı, Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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