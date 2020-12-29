Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm
Masumlar Apartmanı 16. bölümü ekranlara geldi. İşte, Masumlar Apartmanı 16. bölüm tek parça.
GÜNDEM 29.12.2020, 21:51
Masumlar Apartmanı adlı dizinin 16. bölümü yayınlandı. TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 16. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen diziyi izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar, "Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm ve Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 16. bölüm tek parça.
Naci’nin mesajı gördüğünü sanan Safiye, büyük sıkıntı yaşar. Naci'nin derdi ise bambaşkadır. Eski eşi Gülru’nun dönüşü Naci'nin moralini alt üst etmiştir.
Safiye'deki değişim ise Gülben'i oldukça mutlu eder. Gülben ara sıra Safiye ve Naci için çalışır. Safiye tam mutluluğa ulaşmak üzereyken ortaya çıkan yabanı yeniden işleri tersine çevirir.
Naci’nin mesajı gördüğünü sanan Safiye, büyük sıkıntı yaşar. Naci'nin derdi ise bambaşkadır. Eski eşi Gülru’nun dönüşü Naci'nin moralini alt üst etmiştir.
Safiye'deki değişim ise Gülben'i oldukça mutlu eder. Gülben ara sıra Safiye ve Naci için çalışır. Safiye tam mutluluğa ulaşmak üzereyken ortaya çıkan yabanı yeniden işleri tersine çevirir.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü