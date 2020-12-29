Masumlar Apartmanı adlı dizinin 16. bölümü yayınlandı. TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 16. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen diziyi izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar, "Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm ve Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 16. bölüm tek parça.



Naci’nin mesajı gördüğünü sanan Safiye, büyük sıkıntı yaşar. Naci'nin derdi ise bambaşkadır. Eski eşi Gülru’nun dönüşü Naci'nin moralini alt üst etmiştir.

Safiye'deki değişim ise Gülben'i oldukça mutlu eder. Gülben ara sıra Safiye ve Naci için çalışır. Safiye tam mutluluğa ulaşmak üzereyken ortaya çıkan yabanı yeniden işleri tersine çevirir.



