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Masumlar Apartmanı 16. Bölüm fragmanı yayınladı!
Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 16. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde herkes şaşırtacak bir gelişme yaşanacak. İşte Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı
GÜNDEM 26.12.2020, 15:53
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Gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Masumlar Apartmanı'nda heyecan devam ediyor.
TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizide beklenmedik bir olay yaşanacak.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan “Masumlar Apartmanı“ 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek.
Yıllar sonra istemeden dışarı çıkan Safiye, yaşadığı travma sonrası beklenmedik davranışlar sergiledi. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine de sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkardı.
Bu sırada sağlık durumu kötü olan Haluk hastaneye kaldırıldı. Ege aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken İnci, yıllar önce yaşadıklarından dolayı babasına hala kızgın olduğu için kardeşlerin arası açıldı.
TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizide beklenmedik bir olay yaşanacak.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan “Masumlar Apartmanı“ 29 Aralık Salı günü ekrana gelecek.
Yıllar sonra istemeden dışarı çıkan Safiye, yaşadığı travma sonrası beklenmedik davranışlar sergiledi. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine de sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkardı.
Bu sırada sağlık durumu kötü olan Haluk hastaneye kaldırıldı. Ege aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken İnci, yıllar önce yaşadıklarından dolayı babasına hala kızgın olduğu için kardeşlerin arası açıldı.
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