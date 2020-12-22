Masumlar Apartmanı 15. Bölüm ekranlara geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir kitle tarafından takip edilen Masumlar Apartmanı yine hayranlarıyla buluştu. Heyecan dolu bölümün ardından vatandaşlar gelecek bölümü beklemeye başladı. Ayrıca Masumlar Apartmanı son bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen kişiler arama motorlarına, "Masumlar Apartmanı 15. Bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm ve Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 15. Bölüm tek parça.



Hayatındaki ani olayın ardından Safiye, herkesi şaşırtan harketler sergiler. Safiye'nin yaptıkları evdekileri gerer. Durumu Naci'ye bağlayan Han, sıkıntıları çözmek içina adım atar. Fakat Han'ın attığı adım, kendisi ile ilgili sonuçlar doğurur.

Öte yandan Ege’nin moralini alt üst eden olay Haluk’tan gelir. İnci’nin sert hareketleri, iki kardeşin arasını açar. Safiye ve Naci arasındaki gizliliği öğrenmek isteyen Gülben, araştırmalar yapar. Gülben yanına kimsenin ummadığı bir destekçi alarak Safiye ve Naci'yi yan yana getirmeye çalışır. Naci ise Safiye'den umudu kesmiştir. Lakin beklenmedik gelişme tüm olayları alt üst eder.

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