Masumlar Apartmanı 14. Bölümü yayınlandı. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 14. Bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Heyecanın zirve yaptığı Masumlar Apartmanı son bölümünü izleyemeyne veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Masumlar Apartmanı 14. Bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm ve Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 14. Bölüm.



Naci’nin kendisi hakkında bilgisi olduğunu Han, anlar. Durum böyle olunca Han, Naci’ye iyiden iyiye sinirlenir. Gülben sonunda Esat’tan umudu keser. Memduh’un taksicilik yaptığını öğrenen İnci, çarpıcı kararlar alır ama sadece kendisi bu kararları bilmektedir. Han, İnci’yi takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp ev yanar ve gizli olan bilgilerin ortaya çıkmasıyla Safiye zor durumda kalır. Naci'yle ilgili duyduklarının ardından Safiye yılalrdır korktuğunu yapar.

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