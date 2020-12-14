Masumlar Apartmanı 14. Bölüm Fragmanı! Masumlar Apartmanı yeni fragman

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek yapılan “Masumlar Apartmanı" dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Büyük sırlarla dolu bir ailenin hayatının anlatıldığı dizi de yaşamın hem düşündüren hem de hüzünlendiren tarafları iç ısıtan hikayesiyle ekranlara geliyor.

Masumlar Apartmanı her salı 20.00’de TRT1'de!



