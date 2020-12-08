Masumlar Apartmanı 13. Bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı sevenleriyle buluştu. Sevilen yapım yine izleyicisine mükemmel bir gece yaşattı. Masumlar Apartmanı 13. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Masumlar Apartmanı 13. Bölüm! Masumlar Apartmanı son bölüm izle ve Masumlar Apartmanı 13. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 13. Bölüm tek parça.



Gülben, karakola düşer ve zor anlar yaşar. İnci, Esra'dan Gülben'i şikayet ettiği gerekçesiyle hesap sorar ancak şikayeti onun yapmadığını öğrenir. Yaşadıkları sonrası Gülben herkesi tehlikeli bir duruma sokar. Naci, Safiye'ye kendini hatırlatmak ister.

Naci, Derenoğlu ailesinin yakınında gezince Han'ın radarına kapılır. Naci aileden birinin daha dikkatini çekecektir.

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