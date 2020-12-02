Masumlar Apartmanı 12. Bölüm... Masumlar Apartmanı son bölüm full izle

Masumlar Apartmanı 12. son bölüm full HD ve tek parça internet üzerinden yayınlandı.

Sevilen dizide bu hafta Safiye'nin ilk ve tek aşkı Naci'nin yıllar sonra kapısına gelmesi oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Hasibe’nin hayaleti olan annesi Safiye’ye kabus gibi çöktü.

Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden polisler tarafından götürülmesi gerilimi daha da artırdı.



Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.







