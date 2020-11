Masumlar Apartmanı 11. Bölüm fragmanı! Masumlar apartmanı son bölüm...

TRT 1’in yeni ve iddialı dizisi “Masumlar Apartmanı” zirveye oturdu.

Yayınlandığı ilk bölümüyle de yurt içinden ve yurt dışından izleyicilerin büyük beğenisini kazanan TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”, izlenme oranlarının (reyting) yanı sıra , “sosyal medyada konuşulma / atıf yapılma” anlamında trend-topic (TT) olarak zirveye yerleşmişti…



Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” dizisi her salı akşamı TRT 1’de…