MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? (Serhat mı Barbaros mu?)

Yemek yapma yarışması olan MasterChef Türkiye 2020 finali dün akşam gerçekleştirildi. MasterChef Türkiye'de Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu'nun yarıştığı finalde en yüksek puanı alan isim yarışmanın galibi Serhat Doğramacı oldu.

MasterChef Türkiye 2020'nin bu yılki büyük ödülü bir otomobil oldu.



MasterChef Türkiye 2020 finalinin canlı yayın etabında Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu kendi imza yemeklerini hazırlayarak jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıktı. MasterChef Türkiye finalinde şeflerin tadımlarının ardından puanlama sonucu Serhat şampiyon oldu. Büyük finalde Serhat 144 puan aldı.

MasterChef Türkiye 2020'de Barbaros ise 142 puan alarak sezonun ikincisi oldu. Yarışmayı kazanan Serhat, kupayı "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var." diyerek şampiyonluk kupasını rakibi Barbaros ile beraber kaldırdı.

