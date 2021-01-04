MasterChef 2020 şampiyonu kim oldu
Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu'nun yarıştığı MasterChef programının yeni şampiyonu belli oldu.
GÜNDEM 04.01.2021, 00:54
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MasterChef'te final heyecanında Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu yarıştığı mücadelede şampiyon belli oldu.
Geçen seneki 100 bin lira için yarışan bu sene otomobil için mücadele etti.
Yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın puanına göre belli olan yeni MasterChef Serhat Doğramacı oldu.
23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylüyor.
Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi.
İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasında yer aldı.
Geçen seneki 100 bin lira için yarışan bu sene otomobil için mücadele etti.
Yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın puanına göre belli olan yeni MasterChef Serhat Doğramacı oldu.
23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylüyor.
Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi.
İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasında yer aldı.
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