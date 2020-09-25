Maskeyi reddeden yönetmen festivalden atıldı
Eugène Green, festivalde maske takmayı reddetti: Festival yönetimi, Green'i festivalden kovdu.
GÜNDEM 25.09.2020, 21:45
Yönetmen Eugène Green, 18 Eylül’de başlayan San Sebastian Film Festivali’nde koronavirüs nedeniyle takılması zorunlu olunan maskeyi takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green’i festivalden kovdu.
Beyazperde‘nin aktardığına göre, Fransız yönetmenin festivalden kovulmasının ardından San Sebastian Film Festivali resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yönetmen Eugene Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı.
İspanya’nın San Sebastian şehrinde gerçekleştirilen San Sebastian Film Festivali, 26 Eylül’e kadar devam edecek.
Beyazperde‘nin aktardığına göre, Fransız yönetmenin festivalden kovulmasının ardından San Sebastian Film Festivali resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yönetmen Eugene Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi” ifadeleri kullanıldı.
İspanya’nın San Sebastian şehrinde gerçekleştirilen San Sebastian Film Festivali, 26 Eylül’e kadar devam edecek.
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