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Maske zorunluluğu kalkacak mı? Maske dönemi ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olan maske ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Peki Maske zorunluluğu ne zaman sona erecek?

GÜNDEM 18.12.2020, 14:53
Maske zorunluluğu kalkacak mı? Maske dönemi ne zaman bitecek?
Koranavirüsün bulaşma riskini önemli ölçüde azaltan maske zorunluğu devam ederken aylardır zorunlu hale gelen bu durum ister istemez vatandaşlarında sorularına neden oluyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan umzanlar maske zorunluluğu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. 
 2021 yılının yaz aylarında maske zorunluluğunun kalkabileceğini belirten uzmanlar normale dönüşün 2-3 yılda süreceğine dikkat çekiyor.
Maske zorunluluğunun koronavirüs aşılarıyla da irtibatlı olacağını diler getiren uzmanlar Türkiye genelinin yüzde 60'ı aşılanmadan hiç kimsenin maskesiz dolaşamayacağının altını çiziyor.
Geçtiğimiz ay içerisinde bu konuda açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bağışıklığın ne kadar devam ettiğinin bilinmediğini, hastalık geçirerek toplum bağışıklığı oluşması ve bu yolla salgının bitmesinin şimdiye kadar görülmüş bir durum olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Ceyhan, gerçekten antikor gelişmesinin bağışıklık kazanıldığını göstermediğini kaydederek, "Antikoru pozitif insanlar da hastalığı geçirebiliyor. Bu, antikorun miktarına, fonksiyonuna göre değişir. Hastalığı geçirerek, bağışık hale gelmek hiç kimsenin isteyeceği ya da hedefleyeceği bir şey değildir. İnsanlar maalesef bu hastalığı grip ile karıştırıyor. Gripte gerçekten her hastalanan belli oranda kişiye bulaştırır. Ancak koronavirüste durumun böyle olmadığını anlattık. Bu hastalık farklı bulaşıyor. Örneğin 100 tane virüs almış kişinin 40 tanesi hiç bulaştırmıyor. 40 tanesi 1-2 kişiye bulaştırıyor. 20 tanesi de süper bulaştırıcı olup, birdenbire yüzlerce kişiye bulaştırabiliyor. Dolayısıyla siz bu bağışık hale gelen insanların 'ne kadarı bulaşıcı özelliği olmayan kişi', 'ne kadarı süper bulaştırıcı' bilemezsiniz. Bu tedbirleri sürekli almak durumundasınız" diyor.
Prof. Dr. Ceyhan, grip gibi insanlar bu hastalığı geçirdikçe bulaşıcılığının azalacağı görüşünün doğru olmadığına vurgu yaparak  nüfusun yüzde 60'ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacağını vurguluyor.
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