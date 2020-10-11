Maske uyarısı yapan doktoru, darbetti!
Maske uyarısı yapan doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Şehir eşkıyası G.B. gözaltına alındı.
GÜNDEM 11.10.2020, 10:18
İzmir Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde 19 yaşındaki Ö.Ş., imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen G.B.'yi muayenesinin ardından maske takmasını isteyen doktora önce bıçak çekti ardından darp etti.
Olay, gece saatlerinde Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğunun belirlenmesi sonrası doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi.
DHA'da yer alan habere göre Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikâyetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğunun belirlenmesi sonrası doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi.
DHA'da yer alan habere göre Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikâyetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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