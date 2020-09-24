Son Dakika
Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi
Kahramanmaraş’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza kesilen bir sürücü polis ekiplerine, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" diyerek sitem etti
GÜNDEM 24.09.2020, 09:10
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı mahallelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Salgın hastalığın önlenmesi adına çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş polisi trafikte sürücülere, sokak ve meydanlarda yaya olarak yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesti.
Bahçelievler Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, trafikte durdurduğu ismi öğrenilemeyen bir sürücüye ise maske takmadığı için 900 lira ceza kesti.
Ceza kesilen sürücü olay yerinden ayrılırken, “Evim burası ve ben de şuradan bindim araca, her tarafımızda maske var ve şu ana kadar da ceza yememişim size helal olsun” dedi.
Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, “Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun” diye yanıt verdi.
Bahçelievler Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, trafikte durdurduğu ismi öğrenilemeyen bir sürücüye ise maske takmadığı için 900 lira ceza kesti.
Ceza kesilen sürücü olay yerinden ayrılırken, “Evim burası ve ben de şuradan bindim araca, her tarafımızda maske var ve şu ana kadar da ceza yememişim size helal olsun” dedi.
Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, “Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun” diye yanıt verdi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü