Masa ve sandalyeler kaldırılınca AVM'de bu görüntü oluştu

İzmir'deki bir alışveriş merkezinde masa ve sandalyelerinin yokluğunu yere oturarak kapattılar...

Salgın önlemleri kapsamında; İçişleri Bakanlığı lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılmasını içeren genelge yayımladı.

Genelge üzerine restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.

Ancak İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü.

