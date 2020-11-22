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Masa ve sandalyeler kaldırılınca AVM'de bu görüntü oluştu

Koronavirüs önlemleri kapsamında, AVM'deki masa ve sandalyeler kaldırılması ilginç görüntülere sahne oldu. İzmir'deki bir AVM'de restoranlardan yiyecek alanların yere oturararak yedikleri görüldü.

GÜNDEM 22.11.2020, 20:12
Masa ve sandalyeler kaldırılınca AVM'de bu görüntü oluştu
İzmir'deki bir alışveriş merkezinde masa ve sandalyelerinin yokluğunu yere oturarak kapattılar...
Salgın önlemleri kapsamında; İçişleri Bakanlığı lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılmasını içeren genelge yayımladı.
Genelge üzerine restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.
Ancak İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. 
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