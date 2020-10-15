Marmaris’te kaybolan turist 7 saat sonra bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li turist, ormanlık alanda kayboldu. Bö AKUT ekibi, 7 saat sonra turisti bir kayanın üzerinde beklerken buldu.
GÜNDEM 15.10.2020, 07:03
ABD vatandaşı Madison Jack Roland, tatil için gittiği Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bir otele yerleşti.
Roland daha sonra otelin arkasında bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Ancak gittiği ormanlık alanda kayboldu.
Turistin uzun süre dönmemesi üzerine otel yetkilileri polise haber verdi.
Ekipler, güvenlik kameralarından turistin gittiği ormanlık bölgeyi tespit etti. Bunun üzerine AKUT ekiplerinden yardım istendi.
AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis, ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı.
7 saat süren arama sonunda ABD'li turist, Gölenye bölgesindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi.
Ardından kaldığı otele getirilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ABD'li turist Madison Jack Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Roland daha sonra otelin arkasında bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Ancak gittiği ormanlık alanda kayboldu.
Turistin uzun süre dönmemesi üzerine otel yetkilileri polise haber verdi.
Ekipler, güvenlik kameralarından turistin gittiği ormanlık bölgeyi tespit etti. Bunun üzerine AKUT ekiplerinden yardım istendi.
AKUT Marmaris ekibinden 4 dağ tırmanış ekibi ve iki polis, ormanlık alana girerek arama çalışması başlattı.
7 saat süren arama sonunda ABD'li turist, Gölenye bölgesindeki kanyon içindeki kayalık tepede bulundu. Halat ile tırmanan AKUT ekibi turisti tepeden indirdi.
Ardından kaldığı otele getirilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ABD'li turist Madison Jack Roland, kendisini kurtaran AKUT ve polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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