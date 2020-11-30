Marmara'yı sağanak vuracak! Istanbul için anlık hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisin görüldüğü bölgede öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterecek

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17°C

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14°C

KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12°C

KOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 17°C

