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Marmaray'daki fiyatlandırma iddialarına ilişkin TCDD'den açıklama
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, aktarma ücretlerinin kalktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
GÜNDEM 01.12.2020, 21:49
TCDD Genel Müdürlüğümden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaray, metrobüs hattı gibi ana ulaşımın omurgası olarak planlanıyor.
Ücret toplama sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattının aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattında değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 Şubat'ta toplu ulaşıma yaptığı fahiş yüzde 35 zamma itiraz edildiği gibi alınan bu yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edildiği belirtilerek, Marmaray'ın metrobüs gibi aynı sistemde çalıştığını, sistemin verimli işleyebilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerektiği vurgulandı.
İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir. Yolcuların, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir."
Ücret toplama sisteminde de Marmaray ve metrobüs hattının aktarma kabul etmeyen bir sistem olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, önceki UKOME kararlarında da belirtilmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden metrobüs hattında değişiklik yapılmadan sadece Marmaray'ın aktarma sisteminde değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 Şubat'ta toplu ulaşıma yaptığı fahiş yüzde 35 zamma itiraz edildiği gibi alınan bu yanlış ve hukuksuz karara da itiraz edildiği belirtilerek, Marmaray'ın metrobüs gibi aynı sistemde çalıştığını, sistemin verimli işleyebilmesi için yapılacak değişikliklerin iki sistemi de kapsaması gerektiği vurgulandı.
İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2020/728 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta İstanbul UKOME kararının yürütmesinin durdurulması sonucu, Marmaray'ın ücretlendirilmesinin 13 Mart 2019 tarihindeki durumuna geri döndüğü ve metrobüs ile aynı olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademe olarak belirlenmiş olup yolcularımız bindikleri durağa göre en kısa mesafe olan 1-7 durak arasında tam 3,50 lira, indirimli 1,70 lira, en uzak mesafe olan 36-43 durak uzaklıkta tam 7,75 lira, indirimli 3,50 lira ödemektedir. Yolcuların, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair bilgi yalan olup, yolcular gittiği durak kadar ücret ödemektedir. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir."
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