Reklam

Son Dakika

Marmaray’da aktarma uygulaması iptal edildi

Marmaray’da aktarma uygulaması iptal edildi. TCDD tarafından işletilen Marmaray’da aktarma sistemi artık değişti.

GÜNDEM 30.11.2020, 23:09
Marmaray’da aktarma uygulaması iptal edildi
İstanbul içi ulaşımda önemli bir yeri olan ve TCDD tarafından işletilen Marmaray’da aktarma sistemi değişti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) UKOME’de çoğunluğa sahip olduğu ilk aylarda çıkardığı kararla İstanbul’un şehir içinde geçerli olan aktarma sistemine Marmaray da dahil edilmişti. Ancak TCDD, kararı mahkemeye taşıdı. Vatandaşlara ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan indirim, mahkeme tarfından “TCDD’ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle iptal edildi.
Geçtiğimiz ay CHP’li İBB’nin vatandaşların daha az bilet ücreti ödemesini sağlamak için UKOME gündemine getirdiği “Marmaray’da aktarmanın devam etmesi” teklifi, UKOME’deki bürokrat ve bakanlık temsilcilerinden oluşan çoğunluk tarafından ret edilerek kabul edilmedi. Sona eren “Aktarma alır” uygulamasıyla, Marmaray’a aktarma yapan tam İstanbulkart kullanan vatandaşlar, metro, otobüs ya da vapurdan indikten sonra Marmaray’a bindikleri zaman aktarma indirimi olmaksızın tam bilet ücreti ödeyecek. Böylece vatandaş fazla para öderken, TCDD ise “ağır külfetten” kurtulacak.

2019 yılının Mart ayında Kartal’da yapılan törenle hizmete açılan Marmaray ulaşım sistemi, Gebze-Halkalı arasında 43 istasyonla önemli bir raylı sistemdir. Ancak ücreti nedeniyle tepki çekiyor. İBB’nin vatandaşların Metrobüs yoğunluğunu Marmaray’a çekmek amaçlı uygulamaya koyduğu aktarma sistemi, TCDD’nin itirazı ile mahkemece iptal edildi.
TCDD’nin açtığı dava sonucu Temmuz 2020’de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. İBB, Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu ve koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi. 6 Kasım’da mahkemeler tekrar devraya sokuldu ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD’nin açmış olduğu davaya istinaden, “TCDD’ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı ve hukuki süreç devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7