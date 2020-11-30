Marmaray’da aktarma uygulaması iptal edildi

İstanbul içi ulaşımda önemli bir yeri olan ve TCDD tarafından işletilen Marmaray’da aktarma sistemi değişti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) UKOME’de çoğunluğa sahip olduğu ilk aylarda çıkardığı kararla İstanbul’un şehir içinde geçerli olan aktarma sistemine Marmaray da dahil edilmişti. Ancak TCDD, kararı mahkemeye taşıdı. Vatandaşlara ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan indirim, mahkeme tarfından “TCDD’ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle iptal edildi.

Geçtiğimiz ay CHP’li İBB’nin vatandaşların daha az bilet ücreti ödemesini sağlamak için UKOME gündemine getirdiği “Marmaray’da aktarmanın devam etmesi” teklifi, UKOME’deki bürokrat ve bakanlık temsilcilerinden oluşan çoğunluk tarafından ret edilerek kabul edilmedi. Sona eren “Aktarma alır” uygulamasıyla, Marmaray’a aktarma yapan tam İstanbulkart kullanan vatandaşlar, metro, otobüs ya da vapurdan indikten sonra Marmaray’a bindikleri zaman aktarma indirimi olmaksızın tam bilet ücreti ödeyecek. Böylece vatandaş fazla para öderken, TCDD ise “ağır külfetten” kurtulacak.



2019 yılının Mart ayında Kartal’da yapılan törenle hizmete açılan Marmaray ulaşım sistemi, Gebze-Halkalı arasında 43 istasyonla önemli bir raylı sistemdir. Ancak ücreti nedeniyle tepki çekiyor. İBB’nin vatandaşların Metrobüs yoğunluğunu Marmaray’a çekmek amaçlı uygulamaya koyduğu aktarma sistemi, TCDD’nin itirazı ile mahkemece iptal edildi.

TCDD’nin açtığı dava sonucu Temmuz 2020’de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. İBB, Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu ve koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi. 6 Kasım’da mahkemeler tekrar devraya sokuldu ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD’nin açmış olduğu davaya istinaden, “TCDD’ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı ve hukuki süreç devam ediyor.

